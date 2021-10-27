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الأربعاء، 27-10-2021 12:02 م

غزة: 6 وفيات و240 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء عن تسجيل 6 وفيات و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا بقطاع غزة إن 1347 فحصا مخبريا اجريت خلال الساعات الماضية كشفت عن 6 حالات وفاة و240 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء 800 حالة.


واشارت إلى أن العدد الإجمالي بلغ 182889 إصابة، من بينها 5235 حالة نشطة و176100 حالة شفاء بالإضافة إلى 1554 حالة وفاة، و153 حالة تحتاج لرعاية في المستشفيات و103 حالات خطيرة وحرجة.

 

المصدر: بترا

 

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