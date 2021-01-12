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وفيات الثلاثاء 12/1/2021

الثلاثاء، 12-01-2021 11:37 ص

غزة: 6 وفيات و413 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات و413 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، انه تم تسجيل 711 حالة شفاء جديدة من مصابي كورونا.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 46087 اصابة، من بينها 7603 حالات نشطة، و38031 حالة شفاء و453 وفاة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 211 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 112 حالة.


--(بترا)

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