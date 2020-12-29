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الثلاثاء، 29-12-2020 01:03 م

غزة: 6 وفيات و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 6 وفيات و542 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع اليوم الثلاثاء، انه تم اجراء 1717 فحصا مخبريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بالفيروس التاجي بلغ 39156 اصابة، من بينها 10740 حالة نشطة، و28340 حالة تعافي، فيما بلغ اجمالي الوفيات 346 حالة وفاة.

 

واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات بلغ 312 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 176 حالة.


 




 

 


 

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