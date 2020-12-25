الجمعة 25-12-2020
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الجمعة، 25-12-2020 11:56 ص

غزة: 7 وفيات و728 إصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 7 وفيات و 728 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا انه تم اجراء 2916 فحصا مخبريا و تعافي 500 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 36791 اصابة منها 10202 حالة نشطة و26278 حالة تعافي واجمالي الوفيات 311 حالة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 312 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 204 حالات.


--(بترا)

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