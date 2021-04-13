الثلاثاء 13-04-2021
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الثلاثاء، 13-04-2021 01:03 م

غزة: 8 وفيات و1292 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 وفيات و1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع انه تم تسجيل 857 حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا خلال الساعات الاخيرة.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين ارتفع الى 84579 اصابة بينها 20484 حالة نشطة و63393 حالة تعاف فيما بلغ اجمالي الوفيات 702 وفاة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 395 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 276 حالة.

 




 

 


 

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