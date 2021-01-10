غزة: 8 وفيات و232 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 8 وفيات و232 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، انه تم

تسجيل 477 حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا خلال الساعات الاخيرة.

واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 45357 اصابة من بينها 8137 حالة نشطة و37779 حالة تعاف و441 وفاة.



واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 259 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 139 حالة.



--(بترا)

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