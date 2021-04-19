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الإثنين، 19-04-2021 04:07 م

غزة: 998 اصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 16 وفاة و998 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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واشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع انه تم اجراء 2344 فحصا مخبريا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، لافتة الى تعافي 1550 حالة جديدة من مصابي الفيروس .


واضافت ان اجمالي الاصابات بلغ 91086 اصابة، من بينها 19610 حالات نشطة، و70699 حالة شفاء، فيما بلغ اجمالي الوفيات 777.
واوضحت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 415 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 301 حالة.

 




 

 


 

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