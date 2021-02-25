غواتيمالا تقر استخدام سبوتنيك V

الوكيل الإخباري - أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الخميس عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في غواتيمالا، لتصبح ثالث دولة في أمريكا اللاتينية تقر استخدامه.



جاء ذلك في تصريح لرئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف في بيان نشر على الموقع الخاص للقاح الروسي.



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ويعتبر "سبوتنيك V" واحدا من أكبر ثلاثة لقاحات مضادة لكورونا في العالم من حيث عدد الموافقات الصادرة عن الجهات المنظمة الحكومية.



وأشار البيان إلى أن غواتيمالا أصبحت الدولة الـ37 التي صادقت على استخدام "سبوتنيك V" حتى الآن.

يأتي ذلك بعد يوم على تسجيل اللقاح الروسي في هندوراس المجاورة.

المصدر : روسيا اليوم

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