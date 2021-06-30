غواتيمالا تمنح روسيا فرصة أخيرة بشأن تصدير لقاح 'سبوتنيك V' إلى بلدها

الوكيل الإخباري- حملت وزيرة صحة غواتيمالا، أميليا فلوريس، روسيا المسؤولية عن التأخر في تطبيق العقد المبرم، بشأن تصدير ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى بلدها.



وقالت فلوريس، يوم أمس الثلاثاء، إن غواتيمالا لم تستلم حتى الآن سوى كميات محدودة من إجمالي كميات اللقاح الروسي المتفق عليها بموجب العقد.

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وذكرت، أن حكومة غواتيمالا بعثت رسالة إلى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة طالبت فيها الجانب الروسي بإعادة الأموال التي تم تقديمها إليه بموجب العقد.



وتنص الرسالة، حسب الوزيرة، على أن حكومة غواتيمالا ستمول إمدادات جديدة عقب وصولها إلى أراضيها.



ومهلت الرسالة الجانب الروسي 5 أيام لتطبيق التزاماته بموجب العقد.



وأكد متحدث باسم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن شحنة جديدة من "سبوتنيك V" ستصل بالطائرة إلى غواتيمالا في وقت قريب، وستليها طائرة أخرى محملة باللقاح الروسي، الأسبوع القادم.

المصدر: روسيا اليوم