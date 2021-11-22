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الإثنين، 22-11-2021 07:47 ص

غينسبورغ يتحدث عن تصميم لقاح طويل الأمد ضد كورونا

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الوكيل الإخباري - قال ألكسندر غينسبورغ مدير عام مركز "غاماليا" لبحوث الأوبئة، إن تصميم لقاح مضاد لكوفيد-19 يستمر مفعوله لمدة 5-10 سنوات، يعتمد على سلالات الفيروس التي ستتم مواجهتها.

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وأضاف الخبير الروسي: "كما تعلمون، يتوقف كل شيء وإلى حد كبير، على سلالة الفيروس التاجي التي يتم التصدي لها".


وأشار إلى أنه كان يأمل جدا بأن فترة تأثير لقاح "سبوتنيك V" ضد تلك السلالات التي جاءت من ووهان الصينية والمتغيرات اللاحقة لها، لن تكون سنة واحدة أو حتى عامين، بل أكثر من ذلك بكثير، لأن خلايا الذاكرة وعلى الأغلب تستمر لفترة طويلة جدا. لكن السلالة تغيرت وتمكنت من الإفلات من الهجوم المعد ضدها، والذي يمكن أن تنظمه الأجسام المضادة التي تقوم بتخليقها خلايا الذاكرة. لذلك، نضطر الآن للتطعيم بهذا اللقاح كل ستة أشهر. كل شيء يتوقف على نوع الفيروس الذي سنواجهه".


ونوه بأن "تطور الفيروس، سيطرح متحورات جديدة سنضطر لتصميم لقاحات مضادة لها".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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