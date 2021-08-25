الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

جرعة كورونا المعززة ضرورة لأصحاب المناعة المتدنية

فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا ضد المتحور دلتا تنخفض إلى 66%

توقع بدء تنفيذ خطة تعديل تعرفة الكهرباء في نهاية آذار 2022

وزير أفغاني سابق يباشر العمل في توصيل طلبات البيتزا بألمانيا

أول تعليق مغربي على قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية معها

بايدن يحذر: القوات الأميركية بأفغانستان في مرمى الإرهاب

إعطاء 4.98 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

معبر رفح مغلق غداً لليوم الثالث على التوالي

الخارجية تكشف عن عدد الموقوفين الأردنيين في السجون الامريكية

اليرموك تنظم ندوة تجارب مكتبية

الأربعاء، 25-08-2021 12:32 ص

فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا ضد المتحور دلتا تنخفض إلى 66%

6125630f7ea43


الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة أعدّتها السلطات الصحية الأميركية أنّ فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لفيروس كورونا انخفضت من 91% إلى 66% منذ أن أصبح المتحوّر دلتا هو السائد في الولايات المتحدة.

وأعدّت الدراسة التي أجريت اختباراتها على آلاف الموظفين في مراكز رعاية صحية ومستشفيات في ستّ ولايات لدراسة فاعلية اللقاحين، بموجب فحوص أجريت أسبوعيا على متطوعين لرصد الإصابات المصحوبة بعوارض وتلك غير المصحوبة بأي عوارض.

وتلقّى أفراد طواقم الرعاية الصحية بغالبيتهم الساحقة أحد هذين اللقاحين.

وبين كانون الأول/ديسمبر 2020 ونيسان/أبريل 2021 كانت فاعلية هذين اللقاحين في منع الإصابة بالفيروس 91%، وفق بيانات نشرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الوكالة الفدرالية الرئيسية في البلاد.

لكن في الأسابيع التي أصبح فيها المتحوّر دلتا هو السائد، أي مسؤولا عن أكثر من 50% من الإصابات، تراجعت الفاعلية إلى 66%.

إلا أنّ معدّي الدراسة يشدّدون على أنّ هذا التراجع قد لا يكون ناجما حصرا عن المتحور دلتا، بل قد يكون مردّه تراجع الفاعلية مع مرور الوقت.

وكتب معدّو الدراسة "على الرغم من أنّ هذه البيانات المرحلية تشير إلى تراجع طفيف لفاعلية اللقاحين المضادين للفيروس في منع الإصابة، يؤكد الانخفاض المستمر في مخاطر العدوى بنسبة الثلثين أهمية التلقيح ضد فيروس كورونا وفوائده".

ولا تشير الدراسة إلى أي فارق بين فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا.

وكانت دراسات عدة قد أشارت إلى انخفاض فاعلية اللقاحات إزاء المتحور دلتا، على الرغم من اختلاف النسب بين دراسة وأخرى.

وانخفاض فاعلية اللقاحات هي أحد الأسباب التي دفعت السلطات الصحية الأميركية إلى إطلاق حملة لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي فايزر وموديرنا المضادين للفيروس، لجميع الأميركيين اعتبارا من 20 أيلول/سبتمبر.

لكنّ السلطات تشدّد على أنّ فاعلية اللقاحات في منع العوارض الخطرة لدى المصابين والحيلولة دون دخولهم المستشفى ووفاتهم تبقى مرتفعة.

وأظهرت دراسة أخرى نشرتها الثلاثاء مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أجريت على مصابين في لوس أنجلوس بين مطلع أيار/مايو ونهاية تموز/يوليو أن احتمال إدخال الأشخاص غير الملقّحين إلى المستشفى أكبر بـ29 مرة مقارنة بالملقحين.

وأصبح دلتا هو المتحوّر السائدة في الولايات المتحدة في مطلع تموز/يوليو، وهو مسؤول حاليا عن أكثر من 98% من الإصابات.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1455661

جرعة كورونا المعززة ضرورة لأصحاب المناعة المتدنية

19_2021-637652682774742857-474

إعطاء 4.98 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

التقاط

مصر تنتج لقاحاً محلياً بنسبة 100%

كورونا عالم

بريطانيا: تسجل 174 وفاة بكورونا

الرياض

السعودية تسمح بعودة حملة الإقامة الحاصلين على اللقاح الكامل ضد كورونا

1044806787_0_0_2898_1631_1200x0_80_0_1_0e4ed28354f0ac5ce831d91c580fea54

لأول مرة منذ أكثر من عام.. بروناي تسجل حالتي وفاة بكورونا

أخبار متعلقة
1daf16cf-3882-49b8-b18f-73f0e1bf4403

فلسطين تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح موديرنا بتبرع أميركي

5f7387a64236040ee55c252a

الهند تسجل أدنى ارتفاع يومي بإصابات كورونا منذ 132 يوما

60ff839b423604362b5c5db9

الصين تعلن تسجيل 71 إصابة جديدة بكورونا

60ff4ba34236042b686f504a

171 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

60ff52934236042b686f5054

تونس تستلم من الولايات المتحدة مليون لتر من الأكسجين

60ff50654c59b715cf1b9e22

إيران.. حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا