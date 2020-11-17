فاوتشي: نتيجة لقاح موديرنا رائعة لمكافحة كورونا

الوكيل الإخباري - رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي بإعلان شركة موديرنا الأميركية أنّ لقاحها التجريبي المضادّ لفيروس كورونا فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.

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وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94,5% رائعة بشكل مذهل".



وأضاف أنّ "هذه نتيجة مذهلة حقاً، أعتقد أنّ ما من أحد كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحدّ".

وكانت شركة "موديرنا" الأميركية، كشفت ميزة مهمة وأساسية في لقاحها المنتظر ضد فيروس كورونا المستجد.



وقالت موديرنا الاثنين إن لقاحها التجريبي للوقاية من كوفيد-19 فعال بنسبة 94,5 في المئة بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية في مرحلة متأخرة، لتصبح بذلك ثاني شركة أدوية أميركية تعلن عن نتائج تتجاوز التوقعات بكثير خلال أسبوع.





المصدر : سكاي نيوز

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