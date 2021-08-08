الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

العراق يتهم إيران بقطع مياه نهرين عن أراضيه

لجنة الاوبئة تكشف سبب ارتفاع الفحوصات الإيجابية الأحد

بلدية الطفيلة تمنح عمال الوطن استراحة لارتفاع درجات الحرارة

إربد: جلسة تحقق وكسب تأييد لتقرير مراقبة الأداء البرلماني

ورشة في عجلون عن التعليم الدامج لتعزيز ثقافة المتسربين

مهيدات: المحطات التحويلية تعزز الاستثمار بالنفايات

مفتي المملكة: الثلاثاء المقبل غرة شهر محرم

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة مُعدل العقبة الاقتصادية

بريطانيا: تسجيل 39 وفاة و 27429 إصابة بكورونا

السياحة والآثار النيابية تزور محافظة جرش

الأحد، 08-08-2021 09:18 م

فاوتشي يأمل الموافقة الكاملة على لقاحات كورونا قريبا

فاوتشي


الوكيل الإخباري - يأمل كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية الدكتور أنتوني فاوتشي أن تبدأ إدارة الغذاء والدواء في منح الموافقة الكاملة للقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية شهر أغسطس.

اضافة اعلان


ويتوقع أنتوني فاوتشي أن يحفز التحرك المحتمل موجة من الأوامر بإلزامية اللقاحات في القطاع الخاص وكذلك المدارس والجامعات.


وشدد فاوتشي في تصريح لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" يوم الأحد على أهمية الأوامر الإلزامية على المستوى المحلي للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.


وتأتي تصريحات فاوتشي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن استخدام نفوذها لتشجيع المزيد من الأمريكيين غير الحاصلين على اللقاح، لتلقي الجرعات في ظل تفشي المتحور "دلتا" من الفيروس في معظم أنحاء الولايات المتحدة.


ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحات فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون فقط، ومن المتوقع أن تمنح الوكالة الموافقة الكاملة لشركة فايزر قريبا.


وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحكومة الفيدرالية لن تفرض التطعيمات خارج نطاق موظفي الحكومة الفيدرالية، لكنها تحث الولايات والحكومات المحلية والشركات على النظر في مثل هذه الإجراءات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا السعودية

الصحة السعودية: للتطعيم دور كبير في انخفاض وتيرة تفشي كورونا

w

بريطانيا: تسجيل 39 وفاة و 27429 إصابة بكورونا

610fd83d4236042f5055d6c4

السعودية: تراجع كبير ومستمر في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

610fd65242360475bf1453e4

الصحة المصرية تصدر توضيحا هاما بشأن لقاحات كورونا

610fa4eb4c59b76ae54cf247

الفلبين تسجل أكبر قفزة في وفيات كورونا منذ 4 أشهر

610fb56542360475c66f94aa

السعودية تصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفي بكورونا

أخبار متعلقة
179eb1ac-7093-4e79-b69c-e2ea744010af_16x9_1200x676

ألمانيا تعتزم توريد فائض اللقاحات المضادة لكورونا إلى دول فقيرة

منت

قائمة بأكثر 10 دول تضررا من كورونا من حيث عدد الوفيات

610bae1b4c59b77a12022779

الولايات المتحدة.. فاوتشي يتوقع تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بكورونا

610b7f004236045a8a1a440f

قائمة أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

امريكا كورونا

الولايات المتحدة تعلن عن بؤرة جديدة من كورونا

6105e8f1423604300666884d

الولايات المتحدة.. أكثر من 100 ألف إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا