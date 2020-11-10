فاوتشي يتحدث عن لقاح كورونا المحتمل .. وموعد توزيعه

الوكيل الاخباري - استقبل مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الاثنين، نبأ لقاح للوقاية من فيروس كورونا تطوره شركة فايزر باعتباره "أمرا عظيما" وقال إن الولايات المتحدة قد يكون لديها جرعات لقاح جاهزة قبل نهاية العام.

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وفي مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، قال فاوتشي إنه يعتقد أنه سيبقى في منصبه الحالي في الوقت الراهن وليس لديه نية لترك موقعه.



وانتقد الرئيس دونالد ترامب فاوتشي علنا ولم يتحدث إليه منذ أوائل أكتوبر، على حد قول فاوتشي.



وفي وقت سابق، رحبت منظمة الصحة العالمية، بالنتائج التي أعلنتها شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، لتؤكد المنظمة أنه من الممكن أن "يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021".

المصدر - سكاي نيوز



