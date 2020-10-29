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الخميس، 29-10-2020 07:49 ص

اعتراف بفشل أمريكا باحتواء الوباء

فاوتشي يحدد موعد عودة الحياة الطبيعية إلى العالم

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أنتوني فاوتشي يطرح توقعات قاتمة بشأن نهاية قيود كورونا


الوكيل الإخباري - أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن الحياة قد لا تعود إلى طبيتعها في البلاد قبل عام 2022.

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جاء ذلك في مقابلة مع مجلة الجمعية الطبية الأميركية، نشرت الأربعاء، إنه لا يتوقع أن يكون اللقاح جاهزا قبل يناير 2021، وربما بعد ذلك.


وأضاف أن الولايات المتحدة كانت في موقف سيئ بعد فشلها في المحافظة على أرقام منخفضة من الإصابات بوباء "كوفيد-19"، في المرحلة التي تلت نهاية الصيف.


وقال إنه كان يجب على السلطات أن تعمل على تقليص الإصابات، لكنها فشلت في ذلك.

 

 وفي مقابلة منفصلة مع مجلة ملبورن الأسترالية، قال فاوتشي: "في حال حصلنا على التطعيم وبدأنا في حملة توزيعه بنسبة كبيرة في الربع الثاني أو الثالث من 2021، أعتقد أنه من السهولة في نهاية ذلك العام أو في مطلع 2022 أن تعود بعض مظاهر الحياة الطبيعية.


وكان مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا، روبرت ريدفيلد، قال في إفادة أمام الكونغرس، قبل أيام إنه من المرجح ألا يكون اللقاح متوفرا حتى الربع الثاني أو الثالث من 2021.


وهذا يعني أن الإغلاقات العامة أو الجزئية ستظل مستمرة خلال الأشهر المقبلة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

 

المصدر: سكاي نيوز 

 

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