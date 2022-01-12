فاوتشي يدعو لتطوير اللقاح السوبر

الوكيل الاخباري - شدد مدير المعهد الوطني الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، على أن هناك "حاجة ملحة للتوصل إلى لقاح، يمكن أن يكون فعالا في منع ووقف المتحورات الجديدة من فيروس كورونا"، فيما يعرف بـ"اللقاح السوبر".



وأكد فاوتشي خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، أن المتحورات الجديدة لـ"كوفيد-19" ستستمر في الظهور، مشيرا إلى أن "تطوير لقاح يتعامل معها جميعا أصبح أمرا مطلوبا"، في إشارة إلى ما بات يعرف باسم "اللقاح السوبر".

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