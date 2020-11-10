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الثلاثاء، 10-11-2020 07:23 ص

لإدراجه في برنامجها الوطني للتطعيم

فايزر: البرازيل تفاوض لشراء لقاحنا ضد كورونا

فايزر
شركة فايزر الأمريكية


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، أن البرازيل تجري مفاوضات معها حول شراء لقاحها المضاد لفيروس كورونا لإدراجه في برنامجها الوطني للتطعيم.

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وأضاف متحدث باسم الشركة الأمريكية الاثنين، أن اللقاح في المراحل المتقدمة من التجارب في البرازيل، حيث يشارك فيها 3100 متطوع بولايتي ساو باولو وبايا.

وأوضح ، أن اللقاح سيورد إلى البرازيل من مصانع الشركة في الولايات المتحدة وأوروبا.

 

وكانت شركة "فايزر" قد أعلنت أن النتائج الأولية لاختبارات اللقاح الذي تقوم بتطويره مع شركة BioNTech الألمانية أظهرت فاعليته بنسبة 90%.

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل قد أبدت في وقت سابق اهتماما بلقاحات أخرى مضادة لفيروس كورونا، بينها لقاح "سبوتنيك V" الروسي الأول المعلن عنه في العالم، و"سينوفاك" الصيني.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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