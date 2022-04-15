الجمعة 15-04-2022
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فايزر: الجرعة المعززة تزيد حماية الأطفال من أوميكرون

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الجمعة، 15-04-2022 10:47 ص

فايزر: الجرعة المعززة تزيد حماية الأطفال من أوميكرون

فايزر


الوكيل الإخباري - قالت شركتا فايزر وبيونتيك، إن جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، توفر حماية كبيرة ضد المتحور أوميكرون لدى الأطفال الأصحاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

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وأضافت شركتا الأدوية، الخميس، أن تحليل مصل الدم لثلاثين مشاركا من الأطفال الذين تلقوا جرعة معززة في إطار دراسة، أظهر زيادة الأجسام المضادة المحيّدة لأوميكرون بواقع 36 مرة.


كما زادت الأجسام المضادة المحيدة المقاومة للنسخة الأصلية من الفيروس، التي صُمم اللقاح من أجلها، ست مرات بعد الجرعة المعززة.


وذكرت الشركتان أنهما تعتزمان تقديم طلب للحصول على إذن للاستخدام الطارئ للجرعة المعززة لتلك الفئة العمرية في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، وأن يتبع ذلك تقديم طلبات إضافية إلى الجهات التنظيمية العالمية مثل وكالة الأدوية الأوروبية.


وتفيد بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن 28 بالمئة فقط من الأطفال في هذه الفئة العمرية، نحو ثمانية ملايين طفل، تم تطعيمهم بالكامل.


ووصف خبراء الصحة البيانات بأنها "واعدة" لكنهم حذروا من أن حجم الدراسة كان صغيرا جدا، وقالوا إن هناك حاجة لمزيد من البيانات لفهم إلى أي مدى تمنع الجرعة المعززة الإصابة بأعراض شديدة لكوفيد-19 أو تحول دون الحاجة لدخول الأطفال إلى المستشفيات، وأيضا مدى قدرتها على مواجهة المتحورات التي قد تظهر في المستقبل.


وسمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية هذا العام بجرعة ثالثة من اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما وأيضا الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ولكنهم يعانون من نقص المناعة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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