الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

34 مصابا بكورونا في حالة حرجة داخل مستشفى الأمير حمزة

وقف استيفاء المخالفات داخل ادارة الترخيص

الأمانة تعيد فتح شوارع لاكتمال أعمال تصريف المياه فيها

تصريح حكومي جديد بشأن دعم الخبز

حقيقة تساقط الثلوج خلال أيام

ألمانيا: 388 وفاة و13604 إصابات جديدة بكورونا

بعد إيعاز من مدير الأمن .. كشف لغز جريمة قتل بالزرقاء قبل سنوات

توضيح حكومي بشأن الحظر الجزئي والإغلاقات

وفيات الثلاثاء 1/12/2020

أسعار الذهب الثلاثاء 1/12/2020

الثلاثاء، 01-12-2020 01:05 م

اتفاق لبيع 100 مليون جرعة للولايات المتحدة

فايزر تتحرك لترخيص لقاحها المرتقب في أوروبا

فايزر
توضيحية


الوكيل الإخباري - تقدمت شركتا "فايزر" و"بيونتك" بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

اضافة اعلان

وقالت المجموعتان في بيان إنهما تقدمتا، الاثنين، بطلب من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95 في المئة ضد كوفيد-19.


وأضاف البيان أن اللقاح "سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020" في حال نال الترخيص اللازم، حسبما ذكرت "فرانس برس".

 

وتتوقع الشركتان أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة على الاستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر.

وأعلنت "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك" قبل أيام أن نتائج التجارب النهائية، أظهرت أن لقاحهما فعال في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 95 في المئة دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

 

وقالت "فايزر" إنها تتوقع أن يكون لديها 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص.


ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية، كما تجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.
ويعتمد اللقاح الخاص بالشركتين تقنية "mRNA" أو "الحمض النووي الريبوزي"، حيث يقوم ببرمجة الخلايا البشرية لإنتاج نسخ عن جزء من الفيروس، بهدف تحفيز جهاز المناعة على الهجوم في حال دخول الفيروس الحقيقي إلى الجسم.


وجاء الإعلان عن طلب الترخيص للقاح "فايزر" ضد كوفيد-19 في أوروبا، بعد أن أفادت وسائل إعلام أميركية أن الشحنات الأولى من لقاح "فايزر"، وصلت إلى الولايات المتحدة من مختبر الشركة في بلجيكا.

 

المصدر : سكاي نيوز

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f914a67423604289b3a0c50

16وفاة و2536 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

لقاح

الفلبين تقرر شراء 4 لقاحات مختلفة ضد كورونا

5e63f8b51f4b6

غزة: 9 وفيات و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

000_1QC68C

قطر: وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

image

ألمانيا: 388 وفاة و13604 إصابات جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

الاحتلال: 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
من

صحيفة عالمية تكشف الاسم المرجح للقاح كورونا

لق

روسيا .. إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح سبوتنيك V

ط

كورونا عالميا .. عدد الإصابات يتجاوز 50 مليونًا

فايزر

فايزر: البرازيل تفاوض لشراء لقاحنا ضد كورونا

ي

تعليق بايدن على لقاح شركة فايزر ضد كورونا

تشيك

التشيك .. 196 وفاة جديدة بكورونا