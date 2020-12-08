الثلاثاء 08-12-2020
الوكيل الاخباري

مقطع فيديو ينتشر في زمن قياسي وأردنيون غاضبون

أسعار الذهب الثلاثاء 8/12/2020

وفيات الثلاثاء 8/12/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

فرصة لسقوط الأمطار الثلاثاء

203 وفيات بكورونا في تركيا و145 بأوكرانيا

وزير الصحة يكشف أولوية إعطاء لقاح كورونا بالاردن

الأردن سيزود العراق بالكهرباء في 2022

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

قرار أممي يؤكد على الموقف الأردني من مدينة القدس القديمة وأسوارها

الثلاثاء، 08-12-2020 09:48 ص

فايزر تحذر الإدارة الأمريكية: مخزون لقاح كورونا ينفذ

000_8VT6WV


الوكيل الاخباري - أطلقت شركة "فايزر" الأمريكية، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول، تحذيرا وصف بالخطير للإدارة الأمريكية، من أن مخزون لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بدأ ينفذ.

اضافة اعلان

وأخطرت شركة فايزر الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها لن تتمكن من توفير عدد كبير من الجرعات الإضافية من اللقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية حزيران/يونيو أو تموز/يوليو، حيث اشترت دول أخرى معظم الاحتياطيات.


وأفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، بأن هذا يعني أن الحكومة الأمريكية قد لا تكون قادرة على زيادة إمدادات لقاح فايزر بالسرعة المتوقعة.

وهذا يثير الشكوك حول ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستكون قادرة على الالتزام بالجدول الزمني وتطعيم معظم سكان البلاد بحلول نهاية الربيع أو أوائل الصيف.


هذا وأبرمت الحكومة الأمريكية اتفاقية مع شركة الأدوية الأمريكية "بي فايزر" وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بو إن تيك"، لشراء ما يصل إلى 600 مليون جرعة لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد الذي طورته الشركتين.

 

وبموجب الاتفاقية، بعد تلقي أول 100 مليون جرعة، ستدفع الحكومة الأميركية للشركتين 1.95 مليار دولار.


وبموجب شروط الاتفاقية، "يمكن للولايات المتحدة أيضًا شراء ما يصل إلى 500 مليون جرعة إضافية".


ورفضت المتحدثة باسم شركة فايزر، آمي روز، تأكيد أي معلومات للصحيفة حول مفاوضات الشركة مع الحكومة الأميركية، قائلة إنه بالإضافة إلى أول 100 مليون جرعة ضمنتها الولايات المتحدة لنفسها، يجب إبرام اتفاقية منفصلة.


ونفت إدارة ترامب، بحسب الصحيفة، وجود مشاكل في توفر اللقاح في الربع الثاني من العام القادم، مستشهدة بعقاقير أخرى قيد التطوير.

 

ومع ذلك، قال العديد من المسؤولين المطلعين على العقود إن إمدادات اللقاح من الشركات الأخرى قد لا تكون كافية لسد الفجوة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
A9A11377-33D2-410D-AD09-1107DAD799AF

أكثر من 80 مليون اختبار للكشف عن فيروس كوفيد-19 في روسيا

000_1Q00AC_797413_highres

كندا تتخطى حاجز 423 ألف إصابة بكورونا

منت

بريطانيا .. انطلاق حملة تلقيح ضد كورونا الثلاثاء

رفض

وكالة عالمية : البيت الأبيض ينفي رفض لقاح فايزر

image (1)

الصين : 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1-1398796

توضيح من منظمة الصحة العالمية حول إلزامية التطعيم ضد كورونا

أخبار متعلقة
5faac0b762e08.image

وزير الصحة اللبناني يحدد موعد وصول لقاحات فايزر إلى لبنان

FN-AL691_FN_Pfi_P_20201109091626

رسميا .. اول دولة بالعالم توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

960x0

أول دولة عربية تبرم اتفاقية لاستخدام لقاح فايزر

Pfizer-covid-19

شركة فايزر الأمريكية تدرس تسجيل لقاحها في روسيا

1-1386750

مفاجأة طبية.. أشخاص يمتلكون مناعة ضد كورونا رغم عدم إصابتهم

09VIRUS-PFIZER-EXPLAINER-articleLarge

شركة بيونتك مطورة لقاح كورونا مع فايزر: نحاول تأمين 1.5 مليار جرعة العام المقبل