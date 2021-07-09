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الجمعة، 09-07-2021 10:03 ص

فايزر تدرس إعطاء الجرعة الثالثة من المطعوم المضاد لكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركتا (تحالف) فايزر/ بايونتيك التوجه خلال الأسابيع المقبلة لطلب تصريح من السلطات الصحية المختصة في الولايات المتحدة، من أجل إعطاء الموافقة على استخدام لقاح الجرعة الثالثة من لقاحه المضادّ لكوفيد-19، في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً.

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ووفق ما أعلنت الشركتان في بيان ليل الخميس، إنّ "فايزر وبايونتيك لاحظتا أنّ هناك نتائج مشجّعة للتجارب الجارية على جرعة ثالثة من اللقاح الحالي، لذلك ستتقدمان بتقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية وسواهما من السلطات التنظيميّة في الأسابيع المقبلة من اجل الحصول على الموافقة.


واستندت الشركتان في البيان الى أنّ جرعة التحصين (الثالثة) والتي تُعطى بعد 6 أشهر على الجرعة الثانية، توفّر مستويات عالية من الأجسام المضادّة للفيروس، بما في ذلك ضدّ المتحوّرة "بيتا" التي ظهرت في جنوب إفريقيا.


--(بترا)

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