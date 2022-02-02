فايزر تطلب ترخيصا لتطعيم الأطفال دون 5 سنوات ضد كورونا

الوكيل الإخباري - باشرت فايزر، أمس الثلاثاء، إجراءات التقدّم بطلب رسمي لدى السلطات الصحية الأميركية، للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحها المضاد لكوفيد-19، لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات.

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وطلب الترخيص الذي تم التقدّم به، هو لجرعتين بثلاثة ميكروغرام، ما من شأنه أن يمنح الأهالي "فرصة مباشرة سلسلة تلقيح ضد كوفيد-19 لأطفالهم بانتظار ترخيص محتمل لجرعة ثالثة"، وفق ما أعلن المدير العام لفايزر ألبرت بورلا في بيان.



واختارت شركة الأدوية الأميركية العملاقة جرعة بثلاثة ميكروغرام لكل حقنة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات. وهي جرعة أقل بعشر مرات من المعطاة للبالغين (30 ميكروغراما)، وأدنى من جرعة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاما (10 ميكروغرام).



وتسببت جرعة بـ10 ميكروغرام بظهور أعراض حمى لدى الأطفال من عمر سنتين إلى أقل من 5 سنوات أكثر من المجموعات الأكبر سنا، مما دفع الشركة إلى اختيار جرعة أقل.



وتبيّن أن جرعتين بثلاثة ميكروغرام أحدثتا استجابة مناعية أضعف من المسجلة لدى الفتيان والشباب.



لذلك قررت شركة فايزر تعديل بروتوكول تجاربها السريرية، لتشمل جرعة ثالثة يتم حقنها "بعد شهرين على الأقل من الثانية"، وفق ما ذكرت في بيان أوضح أيضا أن الجرعة الثانية تعطى بعد ثلاثة أسابيع من الأولى.



وقد أظهرت الجرعة المعززة تعزيز المناعة لدى فئات أكبر سنّا.

سكاي نيوز