فايزر تكشف مفاجأة بشأن لقاحات أوميكرون

الوكيل الإخباري - أثار لقاح شركة فايزر المستهدف لمتحور أوميكرون وجرعة هجينة تحارب السلالة الأصلية وكذلك أوميكرون، استجابات مناعية قوية في دراسة قد تمهد الطريق للجيل التالي من لقاحات "كوفيد19".



وقالت شركة فايزر وشريكتها في اللقاح شركة بيونتيك الألمانية، يوم السبت، إن "كلا من اللقاحين الجديدين المرشحين لهما ملامح سلامة وتحمل مماثلة للجرعة الأصلية"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم السبت.



وقالت الشركتان إنه "سيتم مناقشة البيانات مع المنظمين بهدف تقديم جرعة معززة أكثر تفصيلا بسرعة لمعالجة السلالات المتحورة الحالية والمستقبلية".



وأظهرت بيانات من تجربة المرحلة المتأخرة أن جرعة معززة للقاحين المرشحين المعدلين لمكافحة أوميكرون، أثارا استجابة مناعية "أعلى بكثير" ضد متحور أوميكرون الفرعي (بي إيه1.)، مقارنة بلقاح كوفيد 19 الأصلي.

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