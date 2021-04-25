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الأحد، 25-04-2021 09:36 ص

تخزن بالثلاجة العادية

فايزر تكشف نسخة جديدة من لقاحها

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الوكيل الاخباري - تستعد شركة فايزر لإنتاج نسخة من لقاحها المضاد لفايروس كورونا يمكن تخزينها لأشهر في درجة حرارة ثلاجة حفظ الأدوية الكلاسيكية، بدلًا من -70 درجة حاليًا هذا الصيف.

وقال الرئيس التنفيذي ألبير بورلا للشركة: «متفائل» بشأن قدرة المصل على مواجهة المتحور الهندي، ودافع عن السياسة السعرية التي تعتمدها الشركة.

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وأضاف: لدينا بيانات عن المتحور البريطاني المنتشر وتبلغ فعالية اللقاح ضدها 97%، وفي جنوب أفريقيا، اللقاح فعال ضد المتحور المحلي بنسبة 100%.

 

وتظهر البيانات من البرازيل أنه يؤمن على نحو جيد جدًا، وبالنسبة للمتحور الجديد الذي رُصد في الهند، ليس لدينا أي بيانات، لكنني متفائل بشأن قدرتنا على السيطرة عليها، وطورنا عملية تتيح الحصول على لقاح فعال في خلال 100 يوم من ظهور متحور يمثل مصدر قلق، وأنا مرتاح لهذا الهدف الصعب، نظرًا لفعالية تقنية الحمض النووي المرسال.


إمكانية الإنتاج في أوروبا لبقية العالم على الرغم من صعوبة التخزين في -70 درجة مئوية، قال إنها ستنتهي، ونأمل الأيام القادمة صياغة عقد جديد مع الاتحاد الأوروبي (مقابل 1.8 مليار جرعة)، وإذا حصلنا عليه، فسنكون قادرين على إنتاج جميع الجرعات هنا في أوروبا، بما في ذلك مكونات اللقاح.

 

وسنكون قادرين على إنتاج أكثر بكثير من حجم الجرعات التي ينص عليها هذا العقد!


 

 

المصدر : عكاظ


 




 

 


 

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