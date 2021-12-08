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الأربعاء، 08-12-2021 03:56 م

فايزر: لقاحنا لا يزال فّعالا ضد أوميكرون بعد ثلاث جرعات

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الوكيل الاخباري - ما يزال اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طّورته شركتا فايزر وبايونتيك "فّعال" على متحور أوميكرون بعد "ثلاث جرعات"، حسبما أعلنت بايونتيك الاربعاء في بيان، مشيرة إلى نية الشركتين تطوير لقاح مخّصص للمتحور "بحلول آذار/مارس".

 وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات، " لا يزال اللقاح فعالا ضد كوفيد-19 لا سّيما ضد متحور اوميكرون، في حال اخذت ثلاث جرعات منه بحيث لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحور " .

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