الخميس 01-04-2021
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الخميس، 01-04-2021 06:00 م

فايزر وبيونتك: لقاح كورونا يوفر حماية لمدة 6 أشهر على الأقل

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك"، اليوم الخميس، أن التجربة السريرية الجارية للمرحلة الثالثة من لقاحهما ضد فيروس كورونا تؤكد استمرار فترة الحماية لـ 6 أشهر بعد تلقي الجرعة الثانية.
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وأكدت الشركتان، أن لقاح "فايزر وبيونتك" لا يزال فعالاً بنسبة تزيد عن 91 بالمئة ضد المرض المصحوب بأعراض لمدة 6 أشهر، كما أنه يبدو فعالاً بشكل كامل ضد المتغير المثير للقلق من كورونا، ويرمز له "B.1.351"، الذي يعد السلالة المتحورة السائدة والمنتشرة في جنوب إفريقيا والتي يخشى الباحثون أنها تطورت لتتجنب حماية اللقاحات.

 




 

 


 

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