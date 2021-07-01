الوكيل الإخباري -

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أكد نائب رئيس مجلس مفوّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، شرحبيل ماضي، الخميس، "مجانية" إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا للقادمين إلى العقبة، مشيرا إلى أن الحكومة زودت المحافظة بـ "أكثر من 100 ألف فحص سريع".وأوضح ماضي لـ "المملكة"، أن "كل المواطنين الذين لم يتمكنوا من إحضار نتيجة الفحص بكافة أعمارهم يستطيعون عمل الفحص والنتيجة تظهر خلال 5 دقائق، ولن يكون هناك أي عائق في القدوم إلى العقبة".والحكومة وجهت بأن تكون فحوص الكشف عن فيروس كورونا "PCR" مجانية للمواطنين الذين "لم يتمكنوا من إحضار الوثائق الخاصة بمطعوم (كورونا) أو فحص PCR وهي تقدم مجانية للجميع"، بحسب ماضي."التقييم في مراحله الأولى حتى الساعة 2، الوضع مريح جدا، ودرجة الوعي عند المواطنين القادمين إلى مدينة العقبة حتى هذه اللحظة ممتازة جدا"، على ما أكد ماضي.وقال إن "أكثر من 95% من المواطنين القادمين إلى مدينة العقبة استوفوا الشروط كاملة من حيث إبراز الوثائق الخاصة بأخذ اللقاح أو إبراز فحص" الكشف عن الفيروس.وأشار إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها سلطة (العقبة) والأجهزة المعنية في المعابر الحدودية كان لها أثر كبير بتسهيل حركة المواطنين وتسهيل عملية دخولهم من خلال عملية مسحة الـ PCR على المعبر أو من أراد أن يتلقى اللقاح على مسؤوليته الشخصية وهو يستطيع ذلك".ووصلت نسبة إشغال الفنادق في العقبة حتى صباح الخميس، إلى 60%، وفق ماضي.