السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

بلعاوي: أي أعراض زكام أو رشح تظهر على الشخص هي بسبب كورونا

الأمن يحذر من خطر الانزلاق والغبار

أسعار الذهب اليوم السبت 20/ 11/ 2021

وادي الريان يسجل أعلى هطول مطري في المملكة

الصفدي يلتقي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

اليونيسف تضيء سد الوالة بالأزرق بمناسبة يوم الطفل العالمي

الأرصاد الجوية تحذر من خطر تشكل السيول

العمل تؤكد على ضرورة الحد من عمل الأطفال

الرواجبة: دعم الريادة مفتاح لاستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل

وفيات السبت 20-11-2021

السبت، 20-11-2021 10:17 ص

فحص طبي يجب أن يخضع له المتعافي من كورونا

2019_11_28_16_0_59_583


الوكيل الإخباري-قالت الطبيبة فارفارا ريابكوفا، إنه يجب الخضوع لفحوص طبية بعد التعافي من كوفيد-19، وشددت على ضرورة التقييم المتعمق لوضع المتعافي لاحتمال إصابته بمتلازمة ما بعد المرض.

وأشارت الطبيبة، إلى ضرورة تحديد مدى تحمل جسم المتعافي للجهد العضلي الفيزيائي، بهدف تقييم حالة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

اضافة اعلان

 

ويجب كذلك قياس ضغط الدم الشرياني وحالة الرئتين في جسم المتعافي من كوفيد. ومن الضروري إجراء مجموعة من تحاليل الدم والبول في المختبر بهدف الحصول على صورة أكثر تفصيلا لوضع الجسم وحالته الصحية.

 

ويجب تقييم حالة الكبد والكليتين، وتقييم علامات استمرار الاستجابة الالتهابية (البروتين التفاعلي C ، LDH) واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون (الكوليسترول والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة).


ووفقا للطبيبة، مثل هذا التقييم للحالة الصحية يمكن الحصول عليه، من خلال برنامج الفحص الطبي المتعمق، الذي يمكن اجتيازه مجانا في المستوصفات لكل من أصيب بكوفيد.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هو

هولندا.. إصابات بمواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا

3

بريطانيا تسجل 157 وفاة و 44242 اصابة بفيروس كورونا

النمسا

النمسا تفرض إغلاقاً شاملاً بسبب كورونا

ألمانيا ٢

ألمانيا تعلن حالة طوارئ بسبب موجة كورونا الرابعة

كورونا 8

بريطانيا تسجل 199 وفاة و 46807 اصابة بفيروس كورونا

المغرب

المغرب.. 94 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
202105181046264626

شركة فايزر تسمح للدول النامية بإنتاج أقراص علاج كوفيد-19

INAF_20210212185235689

الصحة القطرية تحذر من زيادة إصابات كورونا بين المحصنين

كك

دراسة تبرّئ كورونا من مسؤولية التسبب باضطرابات خطيرة

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية تتوقع ارتفاع حالات كورونا في فصل الشتاء

1020212172711270582673

جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بايونتيك ضد كوفيد-19 فعالة بنسبة 6,95%