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الثلاثاء، 02-02-2021 07:18 م

فحص 80 ألف بريطاني في البيوت مع انتشار سلالة كورونا الجديدة

فيروس-كورونا-1


الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، حملة فحص في البيوت تشمل 80 ألف شخص، في محاولة لوقف انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها سلالة جنوب أفريقيا.
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وقالت هيئة الصحة، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد 105 حالات إصابة بهذه السلالة، ومن أجل احتواء انتشارها سيخضع سكان 8 مناطق في انجلترا لفحص سواء ظهرت عليهم أعراض أو لم تظهر.

وأضاف أن هناك نحو 10 آلاف ساكن في كل منطقة، وتقع ثلاث مناطق في لندن واثنتان في الجنوب الشرقي وواحدة في وسط إنجلترا وواحدة في الشرق وأخرى في الشمال الغربي.

 




 

 


 

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