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الأحد، 29-11-2020 10:28 ص

فرض حظر التجول في سان فرانسيسكو الأمريكية

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الوكيل الاخباري - قررت سلطات مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية فرض حظر للتجول، اعتبارا من يوم غد الإثنين، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس البلدية، لوندون بريد، قوله بأن المتاجر غير الأساسية ستُغلق وإن التجمعات ستُحظر من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وهو إجراء سيظل ساريا حتى 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشمل أيضا مقاطعة سان ماتيو القريبة من سان فرانسيسكو.

وكتب بريد على تويتر "هذه أخطر الأوقات التي نواجهها خلال هذه الجائحة. لا تُسافروا ولا تنظموا تجمعات. يجب علينا السيطرة على هذا الأمر، ولا يمكننا ترك الأمور تسير بهذا المعدّل".

وكانت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلس الأمريكية قد قررت في وقت سابق حظر معظم التجمعات العامة والخاصة موقتا، على خلفية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالمدينة.


وقالت السلطات في كبرى مدن ولاية كاليفورنيا إن "كل التجمعات العامة والخاصة لأفراد لا ينتمون إلى أسرة واحدة محظورة لفترة ثلاثة أسابيع على الأقل وذلك الى غاية 20 دجنبر، باستثناء المراسم الدينية والتظاهرات".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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