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الجمعة، 01-01-2021 12:24 م

فرض حظر تجول لثلاثة أسابيع في المغرب

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الوكيل الاخباري - فرضت السلطات المغربية حظرا للتجول الليلي مرة أخرى في كامل البلاد، لمدة تستمر ثلاثة أسابيع، وذلك في محاولة للحد من انتشار وباء كوفيدـ19.

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وأقرت السلطات الحظر من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، مع منع التجمعات وإقفال المتاجر والمطاعم والمقاهي في الثامنة مساء، في حين قررت إقفال المطاعم تماما في القطبين الاقتصاديين الدار البيضاء وطنجة، وكذلك في مراكش وأغادير العاصمتين السياحيتين للمملكة، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت قبل ذلك اقتناء 65 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني، استعدادا لحملة تلقيح تستهدف حوالي 25 مليون شخص ضد وباء كوفيد-19، مشيرة إلى أن التحضيرات لبدء الحملة بلغت مراحل متقدمة.

 

وكانت وطأة الوباء في المغرب اشتدت خلال الأشهر الأخيرة، بمعدل إصابات يومي تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة، في ظل تراجع عدد الاختبارات اليومية للكشف عن الفيروس. وفاق مجموع المصابين 425 ألفا، توفي منهم أكثر من 7 آلاف وتماثل أكثر من 388 الفا للشفاء، بحسب آخر حصيلة رسمية.

 

يورو نيوز

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