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الثلاثاء، 20-10-2020 07:15 ص

في عتبة لم تسجّل منذ آذار

فرنسا .. أكثر من ألفي مصاب بكورونا في العناية الحثيثة

كو
توضيحية


الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات الرسمية الفرنسية، أنّه خلال الـ 24 ساعة الماضية أُدخل 269 مصاباً بفيروس كورونا المستجدّ أقسام العناية المركّزة (مقابل 147 مصاباً يوم الأحد).

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وقد تخطّى عدد مرضى كوفيد-19 الذين يرقدون في أقسام العناية الحثيثة في مستشفيات فرنسا الألفي مريض، في عتبة لم تسجّل منذ آذار /مايو في هذا البلد الذي أحصى أيضاً خلال 24 ساعة وفاة 146 شخصاً بالوباء.

وبذلك يرتفع إلى 1441 مريضاً عدد الذين أدخلوا في غضون أسبوع أقسام العناية الفائقة في هذا البلد.

والمرّة الأخيرة التي تخطّى فيها عدد المرضى الذين استدعت خطورة حالتهم إدخالهم أقسام العناية الفائقة في فرنسا عتبة الألفي مريض تعود إلى منتصف مايو.

 

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين يعانون من أشدّ عوارض المرض والراقدين حالياً في أقسام العناية المركّزة 2090 مريضاً.


وفي ذروة الوباء في أبريل تخطّى عدد مرضى كوفيد-19 في أقسام العناية الفائقة السبعة آلاف مريض، لكنّ هذا العدد ما لبث أن تراجع بقوة وظلّ كذلك لغاية نهاية يوليو حين عاود الارتفاع تدريجياً.


وسجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة 13.243 إصابة جديدة بالجائحة.


وعلى صعيد الوفيات الناجمة عن الوباء سجّلت فرنسا الإثنين 146 وفاة خلال 24 ساعة (مقابل 85 وفاة الأحد)، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد إلى 33.623 وفاة.

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

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