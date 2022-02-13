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الأحد، 13-02-2022 05:42 م

فرنسا : احتجاز 81 شخصا بعد حملة قافلة الحرية

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الوكيل الاخباري - أعلنت شرطة باريس، اليوم الأحد، عن احتجاز 81 شخصا، اليوم الأحد، بعد حملة "قافلة الحرية" المناهضة لتدابير مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية، قالت قيادة شرطة باريس في تغريدة لها على مدونة "تويتر"، اليوم، إنها أبقت على عدد قواتها لمنع المتظاهرين المشاركين في "قافلة الحرية" المناهضة لإلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا من إغلاق شوارع العاصمة.

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