الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

حملة لزراعة الأشجار المثمرة في العقبة

عمان .. الانتهاء من أعمال الجزء الواقع أعلى جسر القواسمي

المعاني: الحياة ستعود لطبيعتها في 2022

الضمان : الاحد القادم صرف مستحقات تمكين اقتصادي للمتقاعدين

الاوقاف : يوم غد سيصدر بيان هام حول صلاتي العشاء والتراويح في المساجد

تجارة عمّان تدعو الحكومة لإعادة النظر بإجراءاتها

الضمان : خدمة جديدة لدفع المستحقات المالية

دودين : عودة الحظر الشامل يوم الجمعة مرهون بنسبة اشغال اسرة العناية الحثيثة

بيان صادر عن خلية أزمة كورونا يتعلق بالمقترحات التحفيزية

الزراعة النيابية تبحث إجراءات مكافحة الجراد والوضع المائي

الأربعاء، 28-04-2021 09:05 م

تسجيل أقل من 30 ألف إصابة يومية

فرنسا.. انخفاض جديد في إصابات كورونا

فرنسا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن انخفاض أعداد مرضى كورونا في البلاد للمرة الثانية بواقع 370 حالة، وتسجيل أقل من 30 ألف إصابة يومية بالفيروس.

وأفادت الوزارة بأن عدد المرضى في العناية المركزة انخفض 370 حالة ليصل إلى 5879، فيما سجلت 315 حالة وفاة جديدة في المستشفيات انخفاضا من 325 يوم الثلاثاء.

اضافة اعلان

وأكدت الوزارة تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد 5.5 مليون حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الجزائر تسجل 9 وفيات و236 إصابة بكورونا

asabnews_2021-02-02_22-29-41_397962

الإعلان عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البيرو

بريطانيا

بريطانيا: شراء 60 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

كوة

مصر.. مطالب بحظر التجول بعد الإفطار

608968344c59b76c5d513f85 (1)

لليوم الثاني على التوالي..حصيلة إصابات كورونا تتخطى الألف في السعودية

6089511842360433701f8017

الأمير تشارلز يطلق نداء لإنقاذ الهند

أخبار متعلقة
بريطت

بريطانيا .. 26 وفاة جديدة بكورونا

بريطانيااا

بريطانيا تسجل 10 وفيات جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

كورونا-فرنسا

أكثر من 5 آلاف مريض بكورونا بالرعاية المركزة في فرنسا

البرازيل

البرازيل تسجل 70238 إصابة و2922 وفاة جديدة بفيروس كورونا

فلبين

الفلبين تسجل رقما قياسيا بعدد إصابات كورونا الجديدة

فرنسا

ماكرون يعلن تمديد الإغلاق الجزئي في فرنسا