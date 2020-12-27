فرنسا بصدد إغلاق ثالث بسبب تدهور الحالة الوبائية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن السلطات لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرّت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الارتفاع.

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وقال فيران: "نحن لا نستبعد أي إجراء قد يكون ضرورياً لحماية السكّان. هذا لا يعني أنّنا اتّخذنا قراراً، لكنّنا نراقب الوضع ساعة بساعة"، بحسب ما ذكرت قناة "france24" الفرنسية.



أشار الوزير إلى أنّ ما يزيد من خطورة الوضع هو أنّه حالياً "يتم تسجيل 15 ألف إصابة جديدة يومياً في المتوسط، بعدما كنا قد تراجعنا إلى 11 ألف حالة".



وأضاف أنّ عدداً كبيراً من رؤساء البلديات في شرق فرنسا يناشدونه منذ أيام عدة "إعادة فرض إجراءات الإغلاق العام، إما على مستوى البلاد بأسرها أو على مستوى محلّي"، بحسب القناة.



كما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مؤخرا عن تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا مشيرة إلى أن المصاب هو فرنسي عاد مؤخرا من بريطانيا.



ونقلت فرانس برس عن وزارة الصحة الفرنسية قولها في بيان لها أن: "المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا بمدينة تور ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بـ (كوفيد19) مشيرة إلى أن المصاب يخضع للحجر المنزلي".



وتتميز الطفرة البريطانية من (كوفيد19) بأنها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.



المصدر : سبوتنك



