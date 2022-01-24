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الإثنين، 24-01-2022 07:04 ص

فرنسا تبدأ اليوم تطبيق قيود أكثر صرامة على غير المطعمين

فرنسا 2


الوكيل الإخباري - دخلت قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ اليوم الاثنين على الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 في فرنسا، وسط زيادة متسارعة في معدل الإصابات.

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ولم يعد بإمكان الأشخاص غير المطعمين ارتياد المطاعم والمعاهد الثقافية أو حضور الأحداث الرياضية أو ركوب القطارات لمسافات بعيدة.


وتأتي تلك الخطوة مع إدخال فرنسا الجواز الصحي حيث سيتوجب على حامليه إظهاره كدليل على تلقيهم التطعيم أو تعافيهم من الإصابة من أجل المشاركة في الحياة العامة، ولم يعد كافيا تقديم نتيجة فحص سلبية ضد فيروس كورونا.
ويأمل المسؤولون الفرنسيون أن تساعد هذه الإجراءات في الحد من انتشار فيروس كورونا، مع تزايد أعداد المصابين.


وسجلت فرنسا مؤخرا 3300 حالة لكل 100 ألف نسمة على مدار 7 أيام.

 

البيان

 

 


 




 

 


 

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