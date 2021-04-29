الخميس 29-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بيان صادر عن ادارة الازمات بشأن التعامل مع مطاعيم كورونا

الضمان : اطلاق خدمة جديدة للمنشآت والافراد

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي يعزي بوفاة الامير محمد بن طلال

قرار بتعيين العميد الركن حاتم الزعبي نائباً لرئيس المركز الوطني للأمن وادارة الازمات

الامير محمد بن طلال في ذمة الله

رئيس الوزراء بشر الخصاونة يصدر البلاغ رقم ٣٢

رئيس الوزراء بشر الخصاونة يصدر البلاغ رقم ٣٣

وفاة 4 أطباء بكورونا في مصر

عجلون: مطالب بإزالة الاعشاب الجافة تلافياً لحدوث الحرائق

وزير الثقافة يلتقي الهيئات الثقافية بمحافظة معان

الخميس، 29-04-2021 09:07 م

فرنسا تخفف الإجراءات وتعلن موعد رفع حظر التجول

فرنسا


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافة المحلية الخميس أنه سيتم تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء في 19 مايو ثم إلى الحادية عشرة مساء في 9 يونيو قبل رفعه تماما في 30 يونيو.

اضافة اعلان

كما ستتمكن المتاجر والمطاعم والمواقع الثقافية وبينها دور السينما والمتاحف من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأربعاء 19 مايو، على أن تفتح الصالات الرياضية مجددا في 9 يونيو، بحسب الرئيس الفرنسي.


وأضاف ماكرون أنه سيتم السماح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 يونيو مع إبراز إفادة صحية .


وقال مصدر مطلع لرويترز إن السائحين الأجانب الذين يحملون "جواز مرور صحيا" سيسمح لهم اعتبارا من التاسع من يونيو بزيارة فرنسا.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
هندية

السلالة الهندية تتسلل إلى دولة أوروبية جديدة

ايطاليا

إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز 4 ملايين حالة

www

وفاة 4 أطباء بكورونا في مصر

608a92444c59b70d5666a2af

أنقرة تعلن عن شراء رخصة لإنتاج لقاح 'سبوتنيك V'الروسي في تركيا

Milk-production-in-heifers-fed-Digestarom-Dairy-increased-by-0.7-kg-per-day

3 جرعات.. روسيا تخترع لقاحاً قابلاً للأكل!

كوز

كورونا يخنق الهند . إمدادات أكسجين من 40 دولة

أخبار متعلقة
فرنسا

فرنسا.. انخفاض جديد في إصابات كورونا

5905

إيطاليا تخفف من تدابير الإغلاق وتفتح بعض الأماكن جزئيا

فرنسا

ارتفاع أرقام كورونا بوحدات الرعاية الحثيثة في مستشفيات فرنسا

فرنسا

فرنسا تعلن تخفيف قيود كورونا وإعادة فتح المدارس

فرنسا

ماكرون يعلن تمديد الإغلاق الجزئي في فرنسا

3202131104840945418911

فرنسا تدرس تعليق الدراسة لمدة 4 أسابيع