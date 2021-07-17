فرنسا تزود تونس بالأكسجين

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن وصول طائرة عسكرية فرنسية إلى البلاد محملة بالأكسجين، دعما لتونس في مواجهة جائحة كورونا.

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وقالت الرئاسة التونسية على صفحتها عبر "فيسبوك" إن "طائرة عسكرية فرنسية محملة بالأوكسجين حطت صباح اليوم السبت بمطار قرطاج الدولي، وذلك في إطار مساهمة الجمهورية الفرنسية في معاضدة جهود تونس لمواجهة جائحة كورونا".



وأضافت أن "هذا الدعم يعكس متانة علاقات الصداقة بين تونس وفرنسا والحرص المشترك على تعزيزها ومزيد ترسيخ قيم التضامن والتعاون لا سيما في مثل هذا الظرف الصحي الذي تمر به بلادنا".



وأعربت الرئاسة عن "شكرها وعميق تقديرها للجمهورية الفرنسية على هذه المبادرة النبيلة".

المصدر : روسيا اليوم