الأحد 25-10-2020
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الأحد، 25-10-2020 01:30 ص

فرنسا تسجل أعلى حصيلة اصابات كورونا يومية منذ بدء الجائحة

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الوكيل الاخباري - أعلنت سلطات الصحة في فرنسا، امس السبت، تسجيل 45 ألفا و422 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بدء الأزمة.

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ووفقا لبيانات هيئة الصحة العامة الفرنسية، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و86 ألفا و497 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و 645 حالة، بعد وفاة 138 من المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

 

المصدر - مصراوي 



 




 

 


 

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