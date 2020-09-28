فرنسا تسجل 27 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 27 وفاة و11123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ حتى الآن 538569 إصابة، في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 31727 وفاة.

المصدر : بترا

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