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الإثنين، 28-09-2020 10:27 ص

فرنسا تسجل 27 وفاة جديدة بكورونا

فرن


الوكيل الاخباري- أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 27 وفاة و11123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ حتى الآن 538569 إصابة، في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 31727 وفاة.

 

المصدر : بترا

 

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