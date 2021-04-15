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الخميس، 15-04-2021 08:39 م

فرنسا تسجل 300 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا-فرنسا


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 300 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء التفشي إلى 100077 حالة.

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وفرنسا هي الدولة الثامنة في العالم التي تصل إلى هذا الرقم الفارق بالنسبة لعدد الوفيات، والثالثة في أوروبا، بعد المملكة المتحدة وإيطاليا.


كما وتعد فرنسا الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في أوروبا، حيث وصل عددها إلى أكثر من 5.1 مليون إصابة.


ودخلت فرنسا إغلاقا ثالثا جزئيا في بداية أبريل الجاري، عقب ارتفاع معدل الإصابات الجديدة واقتراب المستشفيات من مرحلة الاكتظاظ، وقفز العدد الإجمالي لمرضى كوفيد-19 في العناية المركزة في فرنسا إلى ما يزيد عن 5900 مريض هذا الأسبوع، وتشمل إجراءات الإغلاق المدارس وحظر السفر الداخلي وإغلاق معظم المتاجر غير الضرورية.


وتم فرض حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف ديسمبر الماضي، فيما أغلقت جميع المطاعم وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمتاحف في فرنسا منذ أكتوبر.


وقررت الحكومة الفرنسية إعادة فتح المدارس بشكل تدريجي اعتبارا من 26 أبريل. وتتوقع الحكومة أن يتم رفع القيود الأخرى في منتصف مايو.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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