السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 12:52 م

فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم السبت، أن بلاده ستشدد القيود المفروضة على المسافرين من بعض الدول لمواجهة زيادة الإصابات بكوفيد-19.

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وبدءا من يوم غد الأحد، سيحتاج القادمون من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وقبرص وهولندا واليونان ممن لم يتلقوا التطعيم، إلى تقديم نتيجة اختبار للكشف عن كوفيد-19 بتاريخ لا يزيد عن 24 ساعة قبل السفر لدخول فرنسا.

 

ويمكن أن تجرى الاختبارات حاليا قبل 48 ساعة للمسافرين من المملكة المتحدة وقبل 72 ساعة للدول الأخرى المذكورة.


وأضاف كاستكس أن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من أي بلد يمكنهم دخول فرنسا دون اختبار.


وتراجعت الحكومة البريطانية، يوم أمس الجمعة، عن خطط لفتح السفر من فرنسا بسبب مخاوف بشأن سلالة "بيتا" لفيروس كورونا المنتشرة في البلاد.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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