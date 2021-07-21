فرنسا تشهد الموجة الرابعة لفيروس كورونا والمتحورة دلتا هي السائدة

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أعلن رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس اليوم الأربعاء، أن بلاده باتت تشهد حاليا الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المتحورة دلتا هي السلالة الطاغية بين حالات الإصابات الجديدة.وقال كاستكس لمحطة (تي. إف1) التلفزيونية، إن تفشي السلالة دلتا يعني أن فرض إجراءات أكثر صرامة أصبح ضرورة ولا يمكن استبعاد فرض إجراءات عزل عام جديدة.كما قال كاستكس إن نحو 96 بالمئة ممن ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 الاثنين، هم من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد.وعبر رئيس الوزراء الفرنسي عن أمله في أن يصل عدد من تلقوا جرعة اللقاح الأولى بنهاية آب إلى 50 مليونا من إجمالي سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة. وحتى أمس الثلاثاء بلغ العدد 38.1 مليون شخص.وسجلت فرنسا الثلاثاء ارتفاعا غير مسبوق بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 18 ألف إصابة مقابل أقل من سبعة آلاف في الأسبوع السابق، ولم يسبق أن سجل هذا العدد من الإصابات منذ منتصف أيار .