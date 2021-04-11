فرنسا تطلق حملة تطعيم لمن تفوق أعمارهم 55 عاما

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إطلاق حملة تطعيم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا، ابتداءً من غد الاثنين 12 نيسان / أبريل.

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وقال فيران لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، اليوم الأحد: "لقاح أسترازينيكا مخصص حاليًا فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا. ابتداء من غد الاثنين، سيتمكن الفرنسيون الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما من تلقي اللقاح".



وأشار فيران إلى أن بدء استيراد لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا سيساعد في تسريع وتيرة التطعيم في البلاد.



في وقت سابق، أعلن فيران أن بلاده ستمدد المدة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر بايونتيك وموديرنا من أربعة أسابيع إلى ستة بدءا من 14 أبريل، في إجراء جديد لتسريع عملية التلقيح.



وكانت فرنسا أقرت استخدام لقاحي فايزر وموديرنا اللذين يعتمدان على معرفة الحمض النووي الريبي "إم آر إن إيه".