الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

مداهمة 3 تجار مخدرات في الزرقاء وضبط 21 كغم من الحشيش

مصر.. السيسي يصدر قرارا بعد حادث مأساوي

إرشادات من الأمانة للتعامل مع المنخفض الجوي

السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا

توضيح من الحكومة حول اقتطاع الضريبة من الرواتب

إيران: انفجار في مجمع مدينة اشتهار الصناعية

بقفزة حادة.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا لأول مرة منذ ديسمبر

الضمان: 6600 طلب إشعار عبر خدمة اشمل نفسك

رئيسي يعلن ارتفاع حجم صادرات إيران من النفط بنسبة 40%

توضيح من ديوان الخدمة حول تعيينات الحالات الإنسانية

الخميس، 13-01-2022 12:36 م

فرنسا تعلن تخفيف إجراءات الدخول إلى البلاد من بريطانيا

فرنسا 2


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات الدخول للبلاد من بريطانيا اعتبارا من غد الجمعة، وذلك بالنسبة للملقحين.

اضافة اعلان


وقال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرانكفونية، جان بابتيست لوموين، اليوم الخميس، في تغريدة على "تويتر"، إنه سيتم "تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين وسينشر القرار صباح الغد ويدخل فورا حيز التنفيذ".


وأضاف أنه "سيتم أيضا إنهاء العزل عند الوصول للبلاد".


وكانت الحكومة الفرنسية، شددت منتصف ديسمبر/كانون الثاني 2021، قيود السفر من وإلى بريطانيا لإبطاء انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون، الذي تفشى في بريطانيا.

 

سبوتنيك عربي

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61dffb2042360432cb0bf946

السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا

61dfea094c59b712c31e24fd

بقفزة حادة.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا لأول مرة منذ ديسمبر

c5d0ec07-684d-4799-82da-d8ebca5f6ad5_16x9_1200x676

لا مفر من أوميكرون.. فاوتشي يؤكد 'سيصيب الجميع تقريبا'

4537cc60-0319-4bba-a000-e8e3dc164bdd_16x9_1200x676

تطمينات علمية.. فلورونا ودلتاكرون يثيران الرعب ولكن!

khaligyoun12934

تونس: 8 وفيات و6323 إصابة جديدة بكورونا

61dfc1744c59b70dd93a009a

مسؤول صحي جزائري يحذر من متحور كورونا جديد

أخبار متعلقة
روسيا السياحة

كوسوفو ترصد أول 9 إصابات بأوميكرون

ماكرون

ماكرون يعقد اجتماعا خاصا بشأن كورونا يوم الاثنين

61c4ee52423604240069d3ec

ايطاليا تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا

616c47ce4c59b748827559b2

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

12202120163158721677935

بريطانيا تسجل 147 وفاة و 119789 إصابة بكورونا

w

بريطانيا: جرعة رابعة من لقاح كورونا قيد البحث