فرنسا تعلن تخفيف إجراءات الدخول إلى البلاد من بريطانيا

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات الدخول للبلاد من بريطانيا اعتبارا من غد الجمعة، وذلك بالنسبة للملقحين.

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وقال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرانكفونية، جان بابتيست لوموين، اليوم الخميس، في تغريدة على "تويتر"، إنه سيتم "تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين وسينشر القرار صباح الغد ويدخل فورا حيز التنفيذ".



وأضاف أنه "سيتم أيضا إنهاء العزل عند الوصول للبلاد".



وكانت الحكومة الفرنسية، شددت منتصف ديسمبر/كانون الثاني 2021، قيود السفر من وإلى بريطانيا لإبطاء انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون، الذي تفشى في بريطانيا.

سبوتنيك عربي