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الخميس، 22-04-2021 09:26 م

فرنسا تعلن تخفيف قيود كورونا وإعادة فتح المدارس

فرنسا


الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، إن فرنسا ستعيد فتح المدارس بداية من الاثنين المقبل في ظل استقرار أعداد الإصابات بوباء "كوفيد-19".

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وقال كاستيكس خلال مؤتمر صحفي اليوم حول الوضع الوبائي في فرنسا: "الوضع الصحي يتحسن لكن الضغط على المستشفيات ما زال مرتفعا، أعداد المصابين في العناية المركزة بدأت تستقر ونتوقع أن تبدأ بالانخفاض خلال الأيام المقبلة".


وأعلن رئيس الوزراء أن المدارس ستعيد فتح أبوابها بداية من يوم الاثنين المقبل، على أن تخفف قيود التحرك بين المناطق بداية من الثالث من الشهر المقبل.


وأوضح أنه سيتم تشديد الإجراءات على القادمين من الهند والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى بسبب أوضاع "كوفيد-19" في تلك البلدان.


ولفت كاستيكس إلى أن حوالي 14 مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى اليوم في فرنسا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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