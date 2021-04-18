فرنسا تفرض حجرا صحيا لـ 10 أيام على القادمين من البرازيل

الوكيل الإخباري - أعلنت فرنسا، أمس السبت، أنها ستفرض حجرا صحيا صارما لمدة عشرة أيام لجميع المسافرين القادمين من البرازيل اعتبارا من يوم السبت المقبل في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي في بيان إن فرنسا ستفرض الحجر الصحي صارما لمدة عشرة أيام لجميع على جميع المسافرين عند الوصول وستقوم السلطات بإجراء فحوصات قبل وبعد الرحلة لضمان اتخاذ المسافرين التدابير المناسبة لعزل أنفسهم.



وأضاف البيان إن الإجراءات نفسها ستُطبق تدريجيا بحلول 24 أبريل/ نيسان على العائدين من الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا حيث تم اكتشاف سلالات أخرى من فيروس كورونا.



وقررت فرنسا الأسبوع الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل، وقال مكتب رئيس الوزراء في البيان ذاته إن الإجراء سيمدد حتى 23 إبريل/ نيسان.



واعتبارا من 24 أبريل/ نيسان لن يُسمح إلا للأشخاص المقيمين في فرنسا أو الذين يحملون جواز سفر فرنسيا أو من الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى البلاد.

سبوتنيك عربي