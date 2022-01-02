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الأحد، 02-01-2022 07:47 ص

فرنسا تقلص مدة العزل للمصابين بكورونا من 10 إلى 7 أيام

فرنسا


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، اليوم الأحد، إن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19 ستنخفض من عشرة إلى سبعة أيام.

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وحذرت السلطات الفرنسية حذو دول أخرى مثل الولايات المتحدة، التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمالة.


وقال فيران لصحيفة لو جورنال دو ديمانش، "يمكن رفع مدة العزل بعد خمسة أيام في حال جاءت نتائج الاختبارات سلبية. و سيتعين على من لم يتم تطعيمهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام مع إمكانية الخروج من العزل بعد سبعة أيام بموجب نفس الشروط".

 

سبوتنيك عربي

 




 

 


 

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