الإثنين 03-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إخماد حريق منزل في عجلون

الصحة : الصيف الآمن مرهون بعدم انتشار السلالة الهندية

اعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة تفشي وباء كورونا

وزارة المياه : ضبط اعتداء على الخط الناقل للمياه بمنطقة وادي العرب في اربد

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

العقبة .. السماح لمتلقي جرعة من لقاح كورونا الخروج بالحظر الجزئي

التربية : على معلمي العاصمة عمان التوجه غداً الى مراكز التطعيم واخذ اللقاح

الصحة : جميع اللقاحات فعالة ضد المتحور الهندي

العواد لـ الوكيل : أسعار المعمول قد تنخفض في عيد الفطر

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.1 مليون دينار

الإثنين، 03-05-2021 02:15 م

فرنسا تقوم بأولى خطوات رفع الإجراءات المتعلقة بالتنقل بين المدن

فرنسا


الوكيل الإخباري - يصادف اليوم الاثنين الخطوة الأولى لرفع الإجراءات التقييدية في فرنسا والمتعلقة بحرية التنقل بين المدن، بعدما كان التنقل محصورا في قطر 10 كيلومترات.

اضافة اعلان

أما الخطوة التالية فستكون يوم 19 مايو الجاري، حيث سيتم تأخير حظر التجول ساعتين، أي التاسعة مساء بدل السابعة، وفتح متاجر المواد غير الأساسية.


كذلك، سيتم فتح المقاهي التي تمتلك جلسات خارجية في الهواء الطلق، وبعض الأماكن الثقافية، مثل دور السينما.


ويأمل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تؤدي تأثيرات العزل العام، إلى جانب حملة التطعيم المتسارعة، إلى تحسين أرقام كوفيد-19 في فرنسا بشكل دائم (أي تقليص عدد الإصابات)، ما يسمح بعد ذلك بإعادة فتح بعض الأعمال والأنشطة الترفيهية في منتصف مايو.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ايرا

إيران تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كوز

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

covid-flu-vaccine-shot-732x549-thumbnail-1

كيف تتعزز فاعلية الجرعة الأولى من لقاح كورونا؟

608fb2714c59b7205836e58e

الوضع الوبائي في روسيا مستقر وفقا لبيانات كورونا اليومية

608fa71f4c59b7265478042d

الصحة المصرية: نعيش أخطر 10 أيام في جائحة كورونا

متن

فنزويلا تستلم دفعة خامسة من لقاح سبوتنيك v

أخبار متعلقة
فرنسا

فرنسا تسجل تراجعا في وفيات كورونا وعدد المرضى في العناية المركزة

فرنسا

فرنسا تخفف الإجراءات وتعلن موعد رفع حظر التجول

فرنسا

فرنسا.. انخفاض جديد في إصابات كورونا

5905

إيطاليا تخفف من تدابير الإغلاق وتفتح بعض الأماكن جزئيا

فرنسا

ارتفاع أرقام كورونا بوحدات الرعاية الحثيثة في مستشفيات فرنسا

فرنسا

فرنسا تعلن تخفيف قيود كورونا وإعادة فتح المدارس