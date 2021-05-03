فرنسا تقوم بأولى خطوات رفع الإجراءات المتعلقة بالتنقل بين المدن

الوكيل الإخباري - يصادف اليوم الاثنين الخطوة الأولى لرفع الإجراءات التقييدية في فرنسا والمتعلقة بحرية التنقل بين المدن، بعدما كان التنقل محصورا في قطر 10 كيلومترات.

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أما الخطوة التالية فستكون يوم 19 مايو الجاري، حيث سيتم تأخير حظر التجول ساعتين، أي التاسعة مساء بدل السابعة، وفتح متاجر المواد غير الأساسية.



كذلك، سيتم فتح المقاهي التي تمتلك جلسات خارجية في الهواء الطلق، وبعض الأماكن الثقافية، مثل دور السينما.



ويأمل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تؤدي تأثيرات العزل العام، إلى جانب حملة التطعيم المتسارعة، إلى تحسين أرقام كوفيد-19 في فرنسا بشكل دائم (أي تقليص عدد الإصابات)، ما يسمح بعد ذلك بإعادة فتح بعض الأعمال والأنشطة الترفيهية في منتصف مايو.

روسيا اليوم