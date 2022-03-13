الأحد 13-03-2022
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الأحد، 13-03-2022 06:54 ص

فرنسا توافق على منح المسنين جرعة رابعة من لقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري - صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس لصحيفة لو باريزيان في مقابلة نُشرت "السبت" أن فرنسا توفر جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاماً ومر أكثر من ثلاثة أشهر على تلقيهم الجرعة التنشيطية السابقة.

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وذكر رئيس الوزراء في يناير كانون الثاني أن فرنسا تستعد لإطلاق حملة لجرعة تطعيم رابعة أو جرعة تنشيطية ثانية فور موافقة السلطات الصحية على ذلك.


وخلال المقابلة قال كاستكس إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا لن تغير خطط الحكومة لتخفيف قيود مكافحة الجائحة بدءا من "الاثنين"، نظراً لاستمرار تراجع الضغوط على المستشفيات الفرنسية.

 

البيان



 




 

 


 

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